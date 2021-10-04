РИАМО - 4 окт. Пользователи Telegram зафиксировали сбой в работе мессенджера, проблемы начались после 13:00 (мск), сообщается на сайте Downdetector.ru.

В 50% случаев пользователи обозначают проблемы в работе приложений, 23% - отправке сообщений, 18% - подключении сервиса.

Telegram представляет собой бесплатный мессенджер для смартфонов и других устройств. Пользователи могут обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.