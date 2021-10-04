РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 окт. Полицейские и врачи в Королеве рассказали школьникам о вреде наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Полицейские УМВД России по Королеву вместе с врачом психиатром-наркологом наркологического диспансера Александром Сааковым в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток – игла» встретились с учениками школы №20.

Сотрудник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков побеседовала со школьниками о занятиях спортом и плюсах здорового образа жизни. Инспектор отдела по делам несовершеннолетних рассказала ребятам об уголовной и административной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков, с какого возраста несовершеннолетние привлекаются к ответственности и какие меры наказания предусмотрены за такие правонарушения. Врач-нарколог проинформировал учащихся о том, какой вред наносит физическому и психическому здоровью человека и, в частности, подросткам употребление психоактивных веществ.

Ученикам показали тематический фильм «Наркотики – секреты манипуляции», подготовленный общественной организацией «Общее дело» и посвященный проблеме наркотизации молодежи. В фильме раскрываются причины, по которым молодые люди начинают употреблять наркотики, а также алгоритмы вовлечения подростков в наркоманию.

В завершение мероприятия выступающие пожелали ребятам вести здоровый образ жизни, быть внимательными и осторожными.