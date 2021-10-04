РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Воспитанница спортшколы Подольска победила в соревнованиях по лыжероллерам в Москве, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».
В парке 850-летия Москвы 3 октября прошли традиционные соревнования по лыжероллерам классическим стилем. В них приняли участие и воспитанники спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам Подольска.
На дистанции 7,5 км среди девушек старшего возраста победу одержала Ирина Головатюк, которая на 25 секунд опередила соперницу из СШОР «Тушино».
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