РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Воспитанница спортшколы Подольска победила в соревнованиях по лыжероллерам в Москве, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».

В парке 850-летия Москвы 3 октября прошли традиционные соревнования по лыжероллерам классическим стилем. В них приняли участие и воспитанники спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам Подольска.

На дистанции 7,5 км среди девушек старшего возраста победу одержала Ирина Головатюк, которая на 25 секунд опередила соперницу из СШОР «Тушино».