РИАМО - 4 окт. Врач-эндокринолог Владислав Бондаренко рассказал, что все курильщики должны следить за уровнем токоферола в организме, сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что витамин Е поддерживает здоровье легких и помогает очистить организм от пагубного воздействия сигаретного дыма.

«Никотин разрушительно влияет на различные молекулы в организме — белки, липиды и ДНК. Кроме того, он способствует развитию онкологических процессов», — подчеркнул врач.

В свою очередь токоферол предотвращает все эти негативные процессы. Поэтому курящий человек должен сохранять баланс витамина в организме.