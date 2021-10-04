РИАМО - 4 окт. На предстоящие ноябрьские праздники большим спросом для отдыха будут пользоваться Сочи, Крым, Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург и Калининград, сообщает «Вечерняя Москва»

«Одним из хедлайнеров осени стала Тюменская область, туда полетели чартеры из Москвы. Там предлагается экскурсионный отдых с посещением Тобольска, Тюмени и термальных источников. Также популярностью пользуются зимние чартеры в Шерегеш. На декабрь места заполняются быстрее даже, чем в Сочи», - отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Также она добавила, что среди зарубежный стран спросом пользуется Греция. По ее словам, основной спрос приходится на отели 5 звезд.

Зимой для отдыха будут пользоваться популярностью Турция и Египет.

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