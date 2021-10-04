РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 окт. Щелковские полицейские совместно с сотрудниками центра кинологической службы провели экскурсию для учащихся школы №8 и познакомили их со служебными собаками, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Полицейские рассказали ребятам об истории создания кинологической службы, показали вольеры со служебными собаками, где школьники познакомились с каждой, узнали их клички и задачи, которые стоят перед четвероногими помощниками.

Также сотрудники полиции рассказали о профессии кинологов, о том, как отбирают щенков для службы, готовят и воспитывают их, о породах служебных собак и об их роли в деятельности правоохранительных органов. После этого ребятам продемонстрировали умение питомцев выполнять различные команды и преодолевать полосу препятствий.