РИАМО - 4 окт. В Московском регионе температура воздуха ночами на этой неделе будет опускаться до минус 2 – плюс 3 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 7–12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Такой температурный режим соответствует многолетней климатической норме первой недели октября. Также эта неделя прогнозируется солнечной.

Однако атмосферное давление на этой неделе с каждым днем будет повышаться. Рост может остановиться лишь в пятницу.

В понедельник осадков в столице и области не ожидается.

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