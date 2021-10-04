Всероссийская перепись населения: как принять участие в 2021 году

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Балашиха (г.о)Бронницы (г.о)Богородский городской округ

В

Восход (г.о) (ЗАТО)Воскресенск (г.о)Власиха (г.о) (ЗАТО)Волоколамский городской округ

Д

Дзержинский (г.о)Домодедово (г.о)Дмитровский городской округДубна (г.о)Долгопрудный (г.о)

Е

Егорьевск (г.о)

Ж

Жуковский (г.о)

З

Звездный городок (г.о) (ЗАТО)Зарайск (г.о)

И

Истра (г.о)Ивантеевка (г.о.)

К

Краснознаменск (г.о) (ЗАТО)Коломна (г.о)Краснознаменск (г.о.)Клин (г.о)Красноармейск (г.о.)КоролёвКотельники (г.о)Кашира (г.о)Красногорск (г.о)

Л

Лобня (г.о)Ленинский городской округЛюберцы (г.о)Лотошино (г.о)Луховицы (г.о)Лосино-Петровский (г.о)Лыткарино (г.о)

М

Молодежный (г.о) (ЗАТО)Можайский городской округМытищи (г.о)Москва

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Орехово-Зуевский городской округОдинцовский городской округ

П

ПодмосковьеПавловский Посад (г.о)Подольск (г.о)Пущино (г.о)Пушкинский городской округПротвино (г.о)

Р

Рошаль (г.о.)Реутов (г.о)Рузский городской округРаменский городской округ

С

Ступино (г.о)Серпухов (г.о)Солнечногорск (г.о)Серебряные Пруды (г.о)Сергиево-Посадский городской округ

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о)

Х

Химки (г.о)

Ч

Черноголовка (г.о)Чехов (г.о)

Ш

Шаховская (г.о)Шатура (г.о)

Щ

Щёлково (г.о)

Э

Электросталь (г.о)Электрогорск (г.о)
+12˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиСпецпроектыИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыПресс-центр РиамоПодкастыСторизСообщить новость
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове
ПодкастыСторизИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыПресс-центр Риамо
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Всероссийская перепись населения: как принять участие в 2021 году
Шпаргалки

Всероссийская перепись населения: как принять участие в 2021 году

Какие вопросы гражданам зададут переписчики и кто имеет право участвовать в переписи, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Павел Лисицын
1

Что такое перепись населения

© РИА Новости,   Михаил Мокрушин

Перепись населения — это массовое анкетирование жителей государства. В России перепись должны проводить не реже чем раз в десять лет — это указано в федеральном законе «О Всероссийской переписи населения».

В 2021 году перепись населения состоится в третий раз в истории современной России, но она впервые будет цифровой: переписчики пройдут по домам и квартирам не с бумажными анкетами, а с электронными планшетами. Бумажные формы переписных листов могут использовать как резервный способ сбора информации. Также поучаствовать в переписи в этом году можно будет онлайн на портале «Госуслуги».

В Российской Федерации перепись проводит Росстат, граждане могут участвовать в ней добровольно.

Ограничения по кредитам, новые правила ТО и перепись населения: что ждет россиян в октябре>>

2

Для чего нужна перепись

© РИА Новости,   Александр Кондратюк

Перепись населения — уникальный источник знаний об обществе. Она дает возможность зафиксировать его этническое, языковое и культурное многообразие.

Информация о жизни граждан, полученная в ходе переписи, позволяет строить планы и принимать решения о развитии страны. В частности, данные о национальном составе населения помогут понять, какие коренные народы Российской Федерации находятся на грани исчезновения, — тогда граждане смогут получить необходимую господдержку. Анализ информации о количестве безработных может привести к появлению новых программ по созданию рабочих мест, а изучение данных о распределении граждан по возрастам позволит спрогнозировать, когда и сколько людей выйдет на пенсию.

Календарь выходных и праздников в России в 2022 году>>

3

Сроки переписи

Предстоящая перепись должна была состояться осенью 2020 года, но пандемия коронавируса изменила планы. В итоге основной этап опроса пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, а на портале «Госуслуги» принять участие в переписи можно будет с 15 октября по 8 ноября. При этом мероприятие сохранит свое прежнее название — Всероссийская перепись населения 2020.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные итоги опубликуют в IV квартале 2022 года.

4

Кто может принять участие

© РИА Новости,   Александр Патрин

В переписи смогут принять участие постоянные жители России вне зависимости от того, являются ли они гражданами РФ. В частности, опрашивать будут иностранцев, которые постоянно проживают в России или планируют задержаться здесь на год и более.

Россияне, находящиеся в командировке или в отпуске за границей, также смогут принять участие в переписи: переписной лист за человека может заполнить его родственник, оставшийся в России, или же человек может самостоятельно заполнить форму на портале «Госуслуги», а затем сообщить уникальный номер своей анкеты родственнику в России, который передаст его переписчику.

Мигрантам, постоянно проживающим в другой стране, но на время переписи оказавшимся в России, тоже предложат ответить на несколько вопросов.

Северная война или Семилетняя? Проверь свои знания по истории России>>

5

Как принять участие в переписи

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Заполнить переписной лист можно:

- на портале «Госуслуги»;

- дома, дождавшись переписчика;

- на стационарном переписном участке

6

Какие зададут вопросы

© РИА Новости,   Виталий Белоусов

Во время переписи гражданам России и тем, кто проживает в стране больше года, зададут 33 вопроса. 23 из них коснутся социально-демографических характеристик: пола, возраста, гражданства, национальности, образования. Еще десять вопросов будут связаны с жилищными условиями.

Временно проживающие на территории России ответят всего на семь вопросов: о поле, возрасте, стране постоянного проживания, цели приезда в Россию и продолжительности пребывания.

Переписчики не будут просить документов, не спросят о том, кто владеет жильем, или же о размере заработка.

Пластиковая карточка с графой «национальность»: как может измениться российский паспорт>>

7

Как узнать переписчика

© РИА Новости,   Виталий Белоусов

У настоящего переписчика при себе должно быть удостоверение (действительно только при предъявлении паспорта), специальный планшет, а также шарф, жилет и сумка с соответствующей символикой.

Если вы подозреваете, что перед вами мошенник, стоит позвонить на ближайший переписной участок или участковому, чтобы подтвердить личность переписчика.

8

Кто может стать переписчиком

© РИА Новости,   Виталий Белоусов

Переписчиком может стать любой совершеннолетний гражданин России. Ему придется пройти трехдневное обучение, где расскажут, как правильно задавать вопросы и вести себя в сложных ситуациях.

Набирают переписчиков региональные отделения Росстата: найти свое можно на этой интерактивной карте. За месяц работы переписчику заплатят 18 000 рублей.

Как оформить дополнительные выплаты на детей через Госуслуги>>

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

Перепись населенияРоссияОпросыГосуслугиЖильеДеньги
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии

Следующий материал

Актуальное

На главной

Показать ещё