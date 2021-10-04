Всероссийская перепись населения: как принять участие в 2021 году

Что такое перепись населения
Перепись населения — это массовое анкетирование жителей государства. В России перепись должны проводить не реже чем раз в десять лет — это указано в федеральном законе «О Всероссийской переписи населения».
В 2021 году перепись населения состоится в третий раз в истории современной России, но она впервые будет цифровой: переписчики пройдут по домам и квартирам не с бумажными анкетами, а с электронными планшетами. Бумажные формы переписных листов могут использовать как резервный способ сбора информации. Также поучаствовать в переписи в этом году можно будет онлайн на портале «Госуслуги».
В Российской Федерации перепись проводит Росстат, граждане могут участвовать в ней добровольно.
Ограничения по кредитам, новые правила ТО и перепись населения: что ждет россиян в октябре>>
Для чего нужна перепись
Перепись населения — уникальный источник знаний об обществе. Она дает возможность зафиксировать его этническое, языковое и культурное многообразие.
Информация о жизни граждан, полученная в ходе переписи, позволяет строить планы и принимать решения о развитии страны. В частности, данные о национальном составе населения помогут понять, какие коренные народы Российской Федерации находятся на грани исчезновения, — тогда граждане смогут получить необходимую господдержку. Анализ информации о количестве безработных может привести к появлению новых программ по созданию рабочих мест, а изучение данных о распределении граждан по возрастам позволит спрогнозировать, когда и сколько людей выйдет на пенсию.
Сроки переписи
Предстоящая перепись должна была состояться осенью 2020 года, но пандемия коронавируса изменила планы. В итоге основной этап опроса пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, а на портале «Госуслуги» принять участие в переписи можно будет с 15 октября по 8 ноября. При этом мероприятие сохранит свое прежнее название — Всероссийская перепись населения 2020.
Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные итоги опубликуют в IV квартале 2022 года.
Кто может принять участие
В переписи смогут принять участие постоянные жители России вне зависимости от того, являются ли они гражданами РФ. В частности, опрашивать будут иностранцев, которые постоянно проживают в России или планируют задержаться здесь на год и более.
Россияне, находящиеся в командировке или в отпуске за границей, также смогут принять участие в переписи: переписной лист за человека может заполнить его родственник, оставшийся в России, или же человек может самостоятельно заполнить форму на портале «Госуслуги», а затем сообщить уникальный номер своей анкеты родственнику в России, который передаст его переписчику.
Мигрантам, постоянно проживающим в другой стране, но на время переписи оказавшимся в России, тоже предложат ответить на несколько вопросов.
Северная война или Семилетняя? Проверь свои знания по истории России>>
Как принять участие в переписи
Заполнить переписной лист можно:
- на портале «Госуслуги»;
- дома, дождавшись переписчика;
- на стационарном переписном участке
Какие зададут вопросы
Во время переписи гражданам России и тем, кто проживает в стране больше года, зададут 33 вопроса. 23 из них коснутся социально-демографических характеристик: пола, возраста, гражданства, национальности, образования. Еще десять вопросов будут связаны с жилищными условиями.
Временно проживающие на территории России ответят всего на семь вопросов: о поле, возрасте, стране постоянного проживания, цели приезда в Россию и продолжительности пребывания.
Переписчики не будут просить документов, не спросят о том, кто владеет жильем, или же о размере заработка.
Пластиковая карточка с графой «национальность»: как может измениться российский паспорт>>
Как узнать переписчика
У настоящего переписчика при себе должно быть удостоверение (действительно только при предъявлении паспорта), специальный планшет, а также шарф, жилет и сумка с соответствующей символикой.
Если вы подозреваете, что перед вами мошенник, стоит позвонить на ближайший переписной участок или участковому, чтобы подтвердить личность переписчика.
Кто может стать переписчиком
Переписчиком может стать любой совершеннолетний гражданин России. Ему придется пройти трехдневное обучение, где расскажут, как правильно задавать вопросы и вести себя в сложных ситуациях.
Набирают переписчиков региональные отделения Росстата: найти свое можно на этой интерактивной карте. За месяц работы переписчику заплатят 18 000 рублей.
Как оформить дополнительные выплаты на детей через Госуслуги>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии