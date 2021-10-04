Всероссийская перепись населения: как принять участие в 2021 году

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Перепись населения — это массовое анкетирование жителей государства. В России перепись должны проводить не реже чем раз в десять лет — это указано в федеральном законе «О Всероссийской переписи населения».

В 2021 году перепись населения состоится в третий раз в истории современной России, но она впервые будет цифровой: переписчики пройдут по домам и квартирам не с бумажными анкетами, а с электронными планшетами. Бумажные формы переписных листов могут использовать как резервный способ сбора информации. Также поучаствовать в переписи в этом году можно будет онлайн на портале «Госуслуги».

В Российской Федерации перепись проводит Росстат, граждане могут участвовать в ней добровольно.

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