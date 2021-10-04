РИАМО - 4 окт. Первого октября исполнилось 2 года с момента открытия на территории Одинцовского округа клуба «Активное долголетие». С памятным событием участников клуба поздравили глава Одинцовского округа Андрей Иванов, первый зампредседателя Московской областной думы, 5-кратная Олимпийская чемпионка Лариса Лазутина и Олимпийский чемпион в 50-километровом марафоне, серебряный призер зимней Олимпиады в Сочи Александр Легков.

Руководитель городского округа и титулованные спортсмены провели разминку вместе с активными пенсионерами и прошли тренировку по скандинавской ходьбе на базе Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха.

«Сегодня (1 октября - ред.) исполняется ровно 2 года, как мы открыли наш клуб «Активное долголетие» – по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Первого октября 2019 года здесь, на этой площадке в Одинцовском парке мы давали старт, вместе с Ларисой Лазутиной встречались с первыми участниками проекта «Активное долголетие». С тех пор удалось сделать очень многое – сейчас работают уже 2 клуба, в Одинцово и Звенигороде, мы провели более 3500 различных занятий и активностей, участниками проекта стали 1700 человек», – рассказал Андрей Иванов.

Он добавил, что с каждым днем количество участников программы растет. Помимо этого, в муниципалитете проводятся увлекательные экскурсии – только в этом году состоялось уже 56 поездок по знаковым местам Подмосковья.

«Мы видим, что те направления, которые предлагает «Активное долголетие» – творческие, спортивные, туристические – воспринимаются на «ура», пользуются спросом. Программа будет и дальше насыщаться», – сказал Иванов.

Глава муниципалитета добавил, что тренировки по скандинавской ходьбе на базе Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха организуются 5 раз в неделю, средняя дистанция, которую проходят участники – порядка 3 км. После тренировки участники встречи обсудили дальнейшее развитие «Активного долголетия» в Одинцовском округе.

В частности, в ближайших планах – организовать в клубах занятия по компьютерной грамотности и английскому языку, подобрать площадки и организовать активности по командным видам спорта – футболу, волейболу, баскетболу, а также по бадминтону и настольному теннису. Также нужно расширить географию проекта внутри округа – ввести основные направления и дать возможность выезда на экскурсии во всех территориальных управлениях.

«Хотел бы поздравить Одинцовский округ – сегодня исполняется 2 года прекрасному проекту «Активное долголетие». Это здорово! Что нужно в «серебряном возрасте»? Нужно общение, свежий воздух, спортивные активности – чтобы продевать свою жизнь. Это очень важно и очень нужно», – отметил Александр Легков.

В Одинцовском клубе проекта на сегодняшний день развивается 14 направлений, в Звенигородском – 7. Кроме того, в рамках кампании по вакцинации против коронавируса на базе клубов 13 раз были организованы выездные пункты иммунизации – с повышенным комфортом и заботой прививки получили более 350 участников.