РИАМО - 4 окт. В городском округе Серебряные Пруды в начале 2022 года планируется начать строительство крупного перерабатывающего зернового терминала для хранения 300 тыс. тонн зерна. Соглашение о реализации проекта подпишет министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2021».

«Строительство перерабатывающего зернового терминала в Серебряных Прудах планирует предприятие «Юг Подмосковья». Предполагается проект с емкостями для хранения более 300 тыс. тонн зерна, а также производства масла мощностью 25 тонн в сутки. Объем инвестиций составит порядка 6,7 млрд рублей», - сообщил Сергей Воскресенский.

По словам министра, планируемый срок реализации проекта - I квартал 2022 года - IV квартал 2024 года. Будет создано более 100 новых рабочих мест.

«Уже начата работа по предоставлению земельного участка площадью 51 га в аренду без проведения торгов, необходимого для реализации проекта. На данный момент на территории 13 городских округов Подмосковья осуществляют деятельность 17 основных элеваторов, один из которых - заготовительный», - подчеркнул Сергей Воскресенский.

Мощность единовременного хранения подмосковных элеваторов составляет порядка 697 тыс. тонн, из них около 144 тыс. тонн - мощность заготовительного элеватора.

«Необходимо отметить, что ежегодно в Московской области перерабатывается более полумиллиона тонн зерна. Переработку зерна осуществляют 8 основных мукомольных предприятий общей мощностью свыше 600 тыс. тонн в год, расположенных на территории 7 городских округов: Луховицкий, Раменский, Подольск, Истра, Пушкинский, Серпухов, Богородский», - добавил Сергей Воскресенский.

Выставка «Золотая осень» будет проходить 5 - 8 октября в выставочном центре парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области.