РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 окт. Инспекторы ГИБДД до 10 октября проведут в Королеве профилактическое мероприятие «Встречная полоса», сообщил «РИАМО в Королеве» временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Михаил Ермилов.

Профилактическое мероприятие «Встречная полоса» в Королеве началось в понедельник и завершится 10 октября.

«Целью проводимых мероприятий — выявление водителей, нарушающих правила дорожного движения, связанных с выездом на полосу встречного движения», — сказал Ермилов.

Инспекторы напоминают, что на дорогах нужно быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения (ПДД). В ряде случаев не стоит надеяться на водительский опыт и стаж вождения. По причине выезда на полосу встречного движения и при управлении автомобилем в состоянии опьянения могут пострадать невинные люди.