РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 окт. В подмосковных Котельниках на неформальной встрече с главой округа Сергеем Жигалкиным активисты обсудили проведение молодежного форума, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Активная молодежь Котельников пригласила Жигалкина поиграть в боулинг. В рамках встречи активисты также обсудили новые проекты, которые охотно поддержал глава округа.

Среди проектов - организация молодежного форума и фотовыставки, проведение исторического квеста, стендап-шоу.