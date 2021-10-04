РИАМО - 4 окт. Полицейские рассказали подробности задержания подозреваемого в убийстве 3 студенток медколледжа в Оренбургской области, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Убийство 3 молодых девушек произошло в городе Гай Оренбургской области 30 сентября. Преступник попытался скрыть трупы, устроив возгорание.

Старший сержант полиции Иван Лисин сообщил, что им поступила информация об угоне машины, совместно с патрулями они начали отрабатывать тот район, в который уехал угонщик. Машину нашли и начали преследовать. Тогда угонщик выбежал из авто и убежал в сторону детского сада.

«Когда мы прибыли на территорию детского сада, я обратил внимание на молодого человека, который шел в мою сторону. Когда я его окликнул, он представился сторожем детского сада. <…> Я обратил внимание, что данный молодой человек похож на подозреваемого в преступлении, совершенном в городе Гай», - отметил командир взвода второй роты ОБ ППСП лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов.

Он уточнил, что молодой человек начал убегать. Полицейские поймали подозреваемого, когда он пытался перепрыгнуть через забор.