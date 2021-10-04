РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 окт. В микрорайоне Болшево подмосковного Королева завершены работы по прокладке новой теплосети, там ликвидировали последнюю угольную котельную, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Последняя угольная котельная была ликвидирована, а многоквартирные дома на улицах Школьная и Железнодорожная подключили к другому источнику теплоснабжения. Жителям обеспечена стабильная подача ресурса центрального отопления.

На котельной «Бурковская» проведена реконструкция, увеличена производительность источника теплоснабжения, построена новая тепловая сеть по улицам Школьная и Гражданская.

Всего в ходе строительно-монтажных работ проложено более 700 м теплотрассы (1,4 км трубопроводов центрального отопления), смонтировано 6 колодцев, 1 тепловая камера с монтажом оборудования в ней.