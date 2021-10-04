РИАМО - 4 окт. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что документы по отечественной вакцине от коронавируса «Спутник V» дооформили, сейчас они вносятся в базу Всемирной организации здравоохранения, пишет Nation News.

Эксперты ВОЗ не имеют претензий к самому препарату, у специалистов были лишь вопросы по документации. На данный момент нужные для регистрации вакцины бумаги дооформлены и вносятся в базу ВОЗ.

На текущий момент в РФ зарегистрированы 5 вакцин от Covid-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Ранее Мурашко сообщал, что третья фаза испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» завершена.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>