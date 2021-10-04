РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 окт. Госавтоинспекторы рассказали юным пешеходам Балашихи и их родителям о пользе ношения световозвращающих элементов в темное время суток. В рамках мероприятия они показали, как правильно располагать световозвращатели, чтобы они были издалека видны водителям, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

В рамках социального раунда «Засветись» автоинспекторы провели акцию «Стань заметнее на дороге» вблизи оживленных пешеходных переходов городского округа.

В ходе бесед автоинспекторы обратили особое внимание на то, что с наступлением осеннее-зимнего периода продолжительность светового дня и вероятность того, что водитель заметит пешехода на неосвещенных участках дорог, значительно уменьшается.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили юным пешеходам и их родителям о правилах безопасного поведения вблизи проезжей части, рассказали о необходимости ношения световозвращающих элементов и показали, как правильно располагать световозвращатели, чтобы они были издалека видны водителям.

Всем участникам акции были вручены тематические памятки и световозращающие элементы в виде браслетов и брелоков, которые они разместили на верхней одежде.