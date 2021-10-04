РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 окт. Тренировки по эвакуации при пожарной тревоге отработают на предприятиях подмосковного Красногорска 12 октября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В Красногорске ежегодно проходит месячник гражданской обороны. В рамках месяца каждое предприятия муниципалитета должно проводить тренировки по эвакуации в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации. Это необходимо для совершенствования знаний и практических навыков по пожарной безопасности.

Тренировки запланированы на 12 октября, время каждое предприятие выбирает на свое усмотрение.

В ходе тренировки сотрудники МЧС наблюдают за действиями персонала и проверяют наличие и состояние первичных средств пожаротушения, исправность систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи и соответствие путей эвакуации действующим требованиям нормативных документов.

Октябрь – это традиционный месяц, когда во всех учебных заведениях проводятся открытые уроки, тренировки, занятия по пожарной безопасности. Именно такие формы обучения позволяют приобрести полезные навыки и закрепить знания основ безопасности жизнедеятельности.