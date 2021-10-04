РИАМО - 4 окт. Следователи ходатайствуют об аресте мужчины, обвиняемого в грабеже и покушении на изнасилование девушки на юго-западе Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Известно, что накануне вечером около жилого дома на улице Новочеремушкинской в Москве обвиняемый напал на девушку и выхватил ее мобильный телефон, затем пытался изнасиловать.

Однако девушка оказала сопротивление и прохожие услышали ее крики, поэтому довести свой умысел злоумышленник не смог.

Вскоре подозреваемого установили и задержали, ему предъявлено обвинение. Причастность фигуранта к совершенному преступлению подтверждается показаниями свидетелей и потерпевшей, а также другими проведенными следственными действиями.

Вскоре ему изберут меру пресечения наказания.