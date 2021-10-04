РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. На территории обслуживания Люберецкой ГИБДД с 4 по 10 октября проводится операция «Встречная полоса», сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Целью мероприятия является сокращение и профилактика количества дорожно-транспортных происшествий, случающихся из-за выезда на встречную полосу движения.

В рамках операции сотрудники ГИБДД проведут беседы с водителями, рассказывая об опасностях и последствиях при выезде на встречную полосу движения.

Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, является опасным маневром и влечет наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное совершение данного административного правонарушения влечет лишение прав сроком на 1 год.