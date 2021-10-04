РИАМО - 4 окт. Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины этого года стали американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог Ардем Патапутян, сообщает Федеральное агентство новостей.

Исследователи в рамках своих работ изучали реакции организмов на прикосновения и температуру.

В этом году лауреатов не собирают всех вместе из-за ситуации с коронавирусом. Их награждают каждого в своей стране.

Нобелевская премия — одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.