РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Рабочие приступили к консервации фонтана в сквере Поколений подмосковного Подольска, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В понедельник в сквере Поколений рабочие проводят работы по консервации фонтана в преддверии зимнего сезона. Специалисты уже слили воду. В перечень работ также входят промывка чаши, демонтаж насадки и установка заглушки, снятие шаровых кранов и светильников, прочистка заборных решеток и многое другое.

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и элементами декора защищают на зимний период специальными конструкциями.

МУП «Водоканал» обслуживает 7 фонтанов в Подольске, в теплый сезон они работали каждый день с 8:00 до 23:00, а в праздники и выходные закрывались в полночь.