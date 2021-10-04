РИАМО - 4 окт. Московская и Орловская области возглавили рейтинг российских регионов по доле отходов, которые направляются на сортировку, сообщает «Российская газета».

«Национальная цель, которую обозначил президент, - это сортировка 100% отходов и снижение захоронения ТКО на полигонах в два раза к 2030 году», - отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

100% отходов направляют на сортировку только 2 области - Московская и Орловская. К ним приблизились Калужская область (99%), Калмыкия (96,1%) и Костромская область (92,8%).

В Подмосковье выстроена эффективная промышленная инфраструктура обращения с ТКО. В регионе закрыты все мусорные полигоны, а также введены в эксплуатацию современные предприятия по переработке отходов, которые оснащены новейшим оборудованием.

Вторая жизнь отходов: как устроена переработка мусора в Подмосковье>>