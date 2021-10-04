РИАМО - 4 окт. В Москве прошел критериум Sputnik, организованный Национальной Ассоциацией ветеранов и любителей велоспорта при поддержке генерального партнера «RuSIEM», а также ЦППК, «Ранд-Транс», «Вода 8:00» и других.

Гонка прошла на территории ВДНХ. Протяженность кольцевого маршрута по выставочному комплексу в общей сложности составила 600 м. Участниками гонки стали велосипедисты из Москвы, Подмосковья, Перми, Майкопа, Самары, а также Англии и Италии.

Участники мероприятия соревновались в 4-х категориях, в которых объявили 12 призеров и 12 дополнительных денежных премий. Также в категориях была выбрана самая результативная команда. По итогу гонки победители разделили призовой фонд в размере 500 тыс. рублей.

Среди велосипедистов были как любители, так и профессионалы – взрослая элита и юниоры. В заездах элиты участие приняли прославленные мастера спорта: чемпионы и призеры главных соревнований мира, Европы и России в трековых и шоссейных дисциплинах.

На площадке мероприятия и для участников, и для гостей были организованы развлекательные зоны: например, в зоне магазина «Кант» можно было провести техническое обслуживание велосипеда, в зоне «Веломедика» – подкачать колеса, а также подкрепиться полезными перекусами от генерального партнера «RuSIEM». Динамичнее гонку делало музыкальное сопровождение от диджея.

Мероприятие собрало около 3 тыс. зрителей, среди которых прошли розыгрыши велосипедов на сцене. Трое счастливчиков стали обладателями новых велосипедов. По словам зрителей и участников, гонка стала ярким осенним событием с атмосферой дружественного соревнования и праздника. Отдельно велосипедисты отметили высокое качество трассы и хорошую организацию события.

Добраться до Москвы с велосипедом можно было на электропоезде ЦППК. С 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00 их провоз бесплатный – нужно только получить билет в кассе или в автомате.