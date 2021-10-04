РИАМО - 4 окт. Участник реализации и оператор ключевых градостроительных программ российской столицы, крупный инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» примет участие в международном строительном форуме «100+ TechnoBuild 2021», который пройдет в Екатеринбурге с 5 по 7 октября, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сегодня мы продолжаем расширять наше присутствие на отечественном и мировом рынках и готовы представить на форуме компетенции холдинга по развитию территорий ряда крупных градостроительных проектов столицы, а также созданные за последние годы знаковые объекты», - сказал гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов.

Он отметил, что за последнее десятилетие «Мосинжпроект» вошел в число лидеров строительной отрасли России, что подтверждается качеством объектов, реализованных компанией.

«Мосинжпроект» представит на выставке знаковые градостроительные проекты Москвы: парк и концертный зал «Зарядье», спортивные объекты в «Лужниках», а также программу развития метрополитена и дорожной сети столицы. Вместе с другими проектами компании они будут представлены в рамках интерактивной экспозиции на выставочном стенде компании.

В деловой программе форума спикеры холдинга расскажут о новейших методах и технологиях проектирования объектов. Эксперты «Мосинжпроекта» презентуют компетенции компании, как оператора развития крупных градостроительных проектов: расскажут о научно-техническом подходе к строительству, применении BIM-технологий и комплексном освоении подземного пространства мегаполиса.

«Участие в мероприятии подобного уровня предоставляет отличную возможность познакомить широкий круг представителей профессионального сообщества и общественности с ключевыми достижениями холдинга, поделиться уникальным опытом комплексного развития территорий и создания, по сути, новых городов под «ключ», как это сейчас происходит в ряде районов Москвы», - отметил Кравцов.

Он также выразил уверенность, что наработанный сотрудниками группы компаний опыт проектирования и строительства подземных, дорожных и гражданских объектов, а также применения на всех этапах работ современных, в том числе, цифровых технологий, будет востребован в других регионах России и заинтересует зарубежных гостей форума.

Ожидается, что в мероприятии поучаствуют представители Минстроя РФ, руководства Свердловской области и Екатеринбурга, а также других регионов России.

Выставка «100+ TechnoBuild» - одно из крупнейших отраслевых мероприятий России. В нем примут участие более 125 экспонентов из 8 стран мира, будут представлены 26 городов и 16 регионов России, а также 18 представительств зарубежных компаний.

Площадка форума объединит девелоперов, застройщиков, архитекторов, проектировщиков, производителей материалов и технологий, подрядных организаций, представителей органов власти и научного сообщества с целью представления и изучения новейших достижений в строительстве, технологиях и проектах для развития современных городов.