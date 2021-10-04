РИАМО - 4 окт. УФАС Подмосковья внесло ООО «Бюро оценки и экспертизы» в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушений условий контракта, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Сведение в региональный УФАС представила администрация городского округа Клин. Согласно этим сведениям, администрация заключила с фирмой контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества. Но компания нарушила условия исполнения контракта, тогда администрация расторгла контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Бюро оценки и экспертизы» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.