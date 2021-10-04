РИАМО - 4 окт. В Гостином Дворе в Москве планируют закрыть большой центр вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб столицы.

В его атриуме можно прививать свыше 7 тыс. человек каждый день.

После закрытия пункта вакцинации в атриуме снова планируют проводить выставки, презентации и иные культурные события.

В понедельник в ГУМе начал работать пункт вакцинации от Covid-19. Он может ежедневно обслуживать до 5 тыс. человек.

Всего в Москве выявили 1 650 649 случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии.

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