РИАМО - 4 окт. У жителей Подмосковья появится возможность получить в региональных МФЦ направление на подходящую работу, либо уведомление об отсутствии вакансии на дату явки от областных Центров занятости населения (ЦЗН), сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Также в офисах МФЦ появится возможность заполнить лист учета посещений для подбора работы и уведомить центр занятости об отказе от предложенного варианта трудоустройства.
Он отметил, что услуги предоставляются в 126 офисах «Мои Документы», что повышает территориальную доступность для жителей.
Для того, чтобы центр занятости начал подбор подходящих вакансий для безработных, необходимо заполнить резюме и подать заявление на сайте (доступ к нему также может быть предоставлен в цифровой зоне МФЦ).
После этого заявитель получает уведомление о явке в МФЦ по электронной почте и приходит в офис в назначенное время. Талон на прием можно распечатать в офисе МФЦ по коду из уведомления.
При себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку, направление на работу с отметкой работодателя с предыдущей явки (в случае перерегистрации), уведомление о явке в МФЦ. Услуги по содействию занятости предоставляются гражданам бесплатно в день посещения.
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