РИАМО - 4 окт. У жителей Подмосковья появится возможность получить в региональных МФЦ направление на подходящую работу, либо уведомление об отсутствии вакансии на дату явки от областных Центров занятости населения (ЦЗН), сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Также в офисах МФЦ появится возможность заполнить лист учета посещений для подбора работы и уведомить центр занятости об отказе от предложенного варианта трудоустройства.

«Жители Подмосковья могут обращаться в ближайшие офисы МФЦ, чтобы подтвердить или перерегистрировать статус безработного. Соответствующая услуга Центров занятости населения появилась в сети МФЦ региона. Предварительно граждане уже будут записаны на прием по электронной очереди», – сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Он отметил, что услуги предоставляются в 126 офисах «Мои Документы», что повышает территориальную доступность для жителей.

Для того, чтобы центр занятости начал подбор подходящих вакансий для безработных, необходимо заполнить резюме и подать заявление на сайте (доступ к нему также может быть предоставлен в цифровой зоне МФЦ).

После этого заявитель получает уведомление о явке в МФЦ по электронной почте и приходит в офис в назначенное время. Талон на прием можно распечатать в офисе МФЦ по коду из уведомления.

При себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку, направление на работу с отметкой работодателя с предыдущей явки (в случае перерегистрации), уведомление о явке в МФЦ. Услуги по содействию занятости предоставляются гражданам бесплатно в день посещения.

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