РИАМО - 4 окт. Сотрудники Московской областной таможни обнаружили многочисленные нарушения маркировки лекарственных средств на сумму более 500 тыс. рублей в одной из московских аптек, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки провели сотрудники региональной таможни вместе с представителями Росздравнадзора в аптеке на Первомайской улице. В помещении выявили нарушения цифровой маркировки – лекарственные средства во вторичном обороте и выбывшие из оборота, а также нарушения условий хранения медикаментов.

Всего изъяли около 300 упаковок лекарственных средств различных наименований на 500 тыс. рублей.

Рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.