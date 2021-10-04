РИАМО - 4 окт. За сутки 1015 жителей Подмосковья выздоровели после коронавируса, с начала пандемии число выздоровевших достигло 395 815, сообщается на сайте регионального Минздрава по ситуации с Covid-19.

Также в регионе за сутки выявили 1733 новых случая инфицирования коронавирусом, 12 Covid-пациентов скончались.

На сегодня в области зарегистрировали 455 358 случаев заражения, жертвами инфекции за все время пандемии стали 8238 граждан.

Ранее зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова сообщала, что в Подмосковье рассчитывают в ноябре завершить вакцинацию населения от гриппа в рамках текущий прививочной кампании.

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