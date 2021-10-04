РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 окт. С 29 сентябри по 1 октября в Крокус Экспо проходил XXII Всероссийский научно-образовательный форум «Мать и дитя», своим опытом поделились с коллегами сотрудники Московского областного перинатального центра (МОПЦ) Балашихи, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Форум был посвящен широкому спектру фундаментальных, клинических и организационных вопросов, касающихся оптимизации оказания помощи в акушерстве, гинекологии и неонатологии, результативности сотрудничества врачей разных специальностей - всех, кто несет ответственность за здоровье матери и ребенка, кто хорошо знает проблемы этой важной сферы здравоохранения. Со своими докладами выступили и сотрудники МОПЦ Балашихи.

«Перед подготовкой каждого доклада проделана большая лечебная, а впоследствии научная работа, накоплен огромный опыт, которым наши врачи рады поделиться с коллегами со всей России», - говорится в сообщении.

Доктор медицинских наук, профессор, врач акушер-гинеколог и главный врач медучреждения О.Ф.Серова, кандидаты медицинских наук, анестизиолог-реаниматолог А.С.Петрова, акушер-гинеколог Н.В. Шутикова выступили с докладами по теме «Перинатальные исходы у беременных с Сovid-19». По теме «Терапевтическая гипотермия у новорожденных. Опыт региона» выступили анестизиологи-реаниматологи А.С. Петрова, А.В. Поволоцкий, М.Н. Кондратьева.

Своим опытом по теме «Ургентная УЗИ-диагностика в практике врача РКЦН» поделился на форуме анестизиолог-реаниматолог С.Н. Лаврентьев.