РИАМО - 4 окт. За минувшие сутки в Московской области выявили 1733 случая коронавируса, с начала пандемии было выявлено 455 358 случаев, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

Также за сутки умерло 12 человек, общее число смертей достигло 8238.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты не только из Московской области, но и из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа.

Медработникам Подмосковья государственной системы здравоохранения будут доплачивать за каждого привитого от инфекции. На сегодняшний день в регионе разворачивают дополнительные койки для лечения больных коронавирусом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье последнюю неделю наблюдается рост количества заболевших и госпитализированных людей с коронавирусной инфекцией.

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