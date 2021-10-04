РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 окт. С начала пандемии в Красногорске выявили 24 473 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 92 – за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье выявлено за сутки 1 733 случая заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 455 358 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 238 человек. Выздоровели и выписались 395 815 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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