РИАМО - 4 окт. На 29-м Международном архитектурном фестивале «Зодчество 2021» представили туркластер «Красный Посад», который построят в Зарайске, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Фестиваль проходил в «Гостином дворе» в Москве с 1 по 3 октября.

«Красный Посад» появится в Зарайске на берегу реки Осетр на площади 20 га. Кластер войдет в сеть «Красная деревня», которая будет реализована в нескольких регионах России.

Изюминкой объекта станут расположенные на нескольких гектарах садового пространства: сад-музей, модель мира под открытым небом.

Большое внимание уделят гастрономическому туризму и экотуризму.