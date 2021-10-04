РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. На территории обслуживания ГИБДД Люберец с понедельника стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз», оно продлится до 10 октября, сообщает служба пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

К опасным грузам относятся вещества, материалы и изделия, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создавать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, привести к повреждению или уничтожению материальных объектов. Перевозки опасных грузов должны осуществляться в строгом соответствии с действующими правилами, направленными на обеспечение их безопасности и снижение последствий возможных аварийных ситуаций при их транспортировке.

Особое внимание инспекторы технадзора ГИБДД обратят на транспорт, осуществляющий перевозку легковоспламеняющихся жидкостей и взрывчатых веществ. В ходе данного мероприятия они проверят предприятия, осуществляющие перевозку опасных грузов, усилят контроль за соблюдением ПДД водителями, осуществляющими перевозку таких грузов.

Ответственность за нарушение Правил перевозки опасных грузов предусмотрена ст. 12.21 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки опасных грузов». К нарушителям таких правил будут приняты меры административного воздействия.