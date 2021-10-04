РИАМО - 4 окт. Следователи возбудили новое дело после крушения вертолета Robinson R-44 в подмосковном Лыткарине, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть 2 или более лиц). Ранее было возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Вертолет упал вечером 3 октября. На борту находились 3 человека: пилот и 2 пассажира погибли.

Как установили следователи, индивидуальный предприниматель оказал услугу по организации экскурсионного полета на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома «Мячково».

Следственная группа осмотрела место крушения. Назначены экспертизы.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил взять расследование авиаинцидента на особый контроль.

Видео с места падения вертолета в Лыткарине>>