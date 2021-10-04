РИАМО - 4 окт. Следователи задержали жителя Ногинска, подозреваемого в убийстве мечом 45-летнего двоюродного брата, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

ЧП произошло вечером 3 октября в частном доме на улице Пугачева в Ногинске. У мужчин возникла ссора на почве личных неприязненных отношений.

Во время конфликта подозреваемый нашел свой меч и нанес потерпевшему смертельные ранения, от которых тот скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен. Он признался в содеянном. Вскоре ему изберут меру пресечения наказания.