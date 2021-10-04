РИАМО - 4 окт. Тверской районный суд Москвы оштрафовал депутата Московской городской думы Екатерину Енгалычеву на 250 тыс. рублей за нарушение организации проведения митинга, сообщает пресс-служба суда.

«Вынесено постановление о признании Екатерины Енгалычевой виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, и назначении ей наказания в виде административного штрафа в размере 250 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе.

Ранее Енгалычева была задержана за организацию несанкционированных мероприятий КПРФ 20 и 25 сентября.