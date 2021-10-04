РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. С 27 сентября по 3 октября в Единую дежурную диспетчерскую службу-112 городского округа Люберцы поступило более 10,3 тыс. обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации руководитель ЕДДС-112 Виталий Богданов.

«На минувшей неделе в ЕДДС-112 Люберец поступило 10 311 обращений. Из них 656 – на горячую линию администрации», – сказал Богданов.

Он пояснил, что на телефон горячей линии администрации 39 обращений поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 10 – по уличному освещению, 7 – экологии, 4 – нарушения закона о тишине, 3 – содержания дорог, по 2 обращения поступило по вопросам содержания подземных пешеходных переходов и по бездомным животным.

Богданов добавил, что в ЕДДС 5 117 раз обращались по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 2 028 – полиции и ГИБДД, 48 – пожарных и спасателей, 68 – специалистов аварийно-газовой службы.