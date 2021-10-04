РИАМО - 4 окт. Министерство финансов России выдвинуло инициативу ввести НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого строительства, об этом свидетельствуют основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг., пишет газета «Известия».

НДС для застройщиков по договорам долевого участия отменили в 2010 году, исключение составили только объекты по производству товаров и услуг. Сейчас правовой статус апартаментов не регулируется действующими нормами.

Застройщики и эксперты убеждены, что в случае законодательного принятия инициативы апартаменты подорожают, а привлекательность их строительства снизится для девелоперов.

Глава риелторской компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова считает, что предложение Минфина намеренно создаст для застройщиков апартаментов сложные условия. Это сделано для того, чтобы переориентировать их на строительство жилого фонда.

«Пока все выглядит как попытка выйти из законодательного тупика путем ввода заградительных мер — создать слишком некомфортные условия для строительства апартаментов, чтобы они сами собой покинули рынок, либо чтобы девелоперы старались довести любой проект до статуса жилого», - сказала Доброхотова.

Она отметила, что спрос на люксовое жилье не изменится даже с возможным ростом цен.

Президент группы девелоперских компаний «Основа» Александр Ручьев выразил мнение, что инициатива Минфина с возвратом НДС противоположна идее приравнивания апартаментов к жилью.

Ручьев считает, что финансовая модель застройщиков апартаментов может стать нерабочей на фоне значительного увеличения налоговой нагрузки. Это вынудит девелоперов искать варианты компенсации дополнительных расходов, самый очевидный из них – повышение стоимости квадратного метра.

По мнению первого заместителя гендиректора строительного концерна «Крост» Марины Любельской, реакция рынка на налоговые изменения будет оперативной: повысится количество сделок с апартаментами, их будут раскупать до принятия новых правил.

Кроме того, Любельская заметила, что многие проекты по возведению апартаментов станут для инвесторов невыгодными, поэтому строительные компании в дальнейшем будут относиться к ним с настороженностью.

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