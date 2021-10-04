РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 окт. Жители подмосковного Щелкова могут поиграть в настольный теннис и шахматы в парке возле историко-краеведческого музея «Усадьба Фряново», там уже установлены специальные столы, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Парк «Усадьбы Фряново» преображается. Теперь там можно поиграть на свежем воздухе в настольный теннис или шахматы.

Историко-краеведческий музей «Усадьба Фряново» расположен по адресу: п. Фряново, пл. Ленина, д.2.