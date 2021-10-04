РИАМО - 4 окт. Врачи советуют поберечь желудочно-кишечный тракт после перенесенного коронавируса и не есть фастфуд, острые, соленые и жареные блюда, сообщает Газета.ru.

Терапевт Клиники Инновационных Технологий в Куркине Дарья Овчинникова рассказала, что коронавирус поражает весь желудочно-кишечный тракт из-за самого заболевания, а также из-за принимаемых лекарств.

«Также коронавирус поражает желчевыводящие пути. Это может спровоцировать застой желчи и привести к болями в правом подреберье, тошноте, появлению горечи во рту. Большой удар по ЖКТ наносит и терапия», — подчеркнула Овчинникова.

Поэтому ослабленный после болезни организм нужно поддержать правильным питанием и специальной диетой. Не стоит сразу после выздоровления принимать жирную, острую пищу и фастфуд.

Как рассказала кандидат медицинских наук, диетолог КИТ Анастасия Светикова, в первые две недели после выздоровления нужно отказаться от продуктов, прошедших обработку и не несущих пользу, — шоколада, хлебобулочных изделий, ветчины, котлет. Также нужно ограничить потребление сахара.

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