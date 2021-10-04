РИАМО - 4 окт. В Подмосковье назвали учителей, ученики которых заработали наивысшие баллы на Едином государственном экзамене, передает корреспондент РИАМО.

«Дмитров – Ольга Кузнецова, ее ученики по русскому языку в среднем написали (экзамен - ред.) на 94 балла. Мытищи – Яна Гонкина – 92 средний балл детей. Жуковский – Анна Чалова», – сказала заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что по углубленной математике лучшие баллы показали ученики Веры Вешнивецкой, Татьяны Гребенкиной и Константина Морева.

По информатике первое место заняла учитель из Шатуры – Елена Цикина. Ее ученики сдали ЕГЭ в среднем на 91 балл.