РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 окт. Ямы на проезжей части на улице Заводской в подмосковном Красногорске устранили по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Местный житель сообщил о глубоких ямах, которые образовались в асфальте.

«Администрация городского округа Красногорск рассмотрела обращение по вопросу устранения ям на автодороге на улице Заводской в микрорайоне Южный и сообщает, что работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены», - сообщил первый замглавы администрации горокруга Всеволод Волосевич.

Он также добавил, что в 2022 году в округе запланирован ремонт 33 дорог протяженностью почти 12,9 км.