РИАМО - 4 окт. Порядка 60 призывников из подмосковного Реутова пополнят ряды Вооруженных сил РФ до конца года, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.
«В ходе осенней призывной кампании с октября по декабрь этого года ряды российской армии пополнят 57 призывников из Реутова», – сказал Каторов.
Он уточнил, что каждый из них получит на память подарки от администрации муниципалитета – книгу и письменный набор.
Всего в настоящее время военную службу по призыву проходят 107 реутовчан.
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