РИАМО - 4 окт. Порядка 60 призывников из подмосковного Реутова пополнят ряды Вооруженных сил РФ до конца года, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«В ходе осенней призывной кампании с октября по декабрь этого года ряды российской армии пополнят 57 призывников из Реутова», – сказал Каторов.

Он уточнил, что каждый из них получит на память подарки от администрации муниципалитета – книгу и письменный набор.

Всего в настоящее время военную службу по призыву проходят 107 реутовчан.