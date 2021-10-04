РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 окт. В микрорайоне Аксеновское поле поселка Фряново в Щелкове люди оставляют мусор возле детского сада, поэтому было принято решение об установке в этом месте камеры видеонаблюдения, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».



На следующий неделе возле детского сада в микрорайоне Аксеновское поле установят камеру видеонаблюдения. За выброс мусора в неположенном месте будет составляться акт и выписываться штраф.

Жителям напоминают, что выкидывать мусор можно только на контейнерных площадках. Ближайшими адресами к месту стихийной свалки являются контейнерные площадки на улицах: Молодежная, 3 и Текстильщиков, 1.