РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. С 27 сентября по 4 октября пожарные ликвидировали 2 возгорания на территории городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На минувшей неделе огнеборцы участвовали в ликвидации 2 пожаров на территории городского округа Люберцы. Пострадавших нет», - сказал и.о. начальника ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Максим Катаев.

Он уточнил, что 27 сентября в квартире дома №5 на улице Электрификации во время пожара обгорели личные вещи и мебель. 28 сентября в деревне Марусино в СНТ «Виктория-3» произошел пожар в деревянном частном доме.

Третьего октября в лесополосе Лыткарина огнеборцы тушили упавший вертолет. В аварии погибли 3 человека.