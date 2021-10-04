РИАМО - 4 окт. Отравившиеся в приюте в Чехове животные находятся в стабильном состоянии, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«На сегодняшний день состояние животных в приюте «Лохматая душа» стабильно. Ветеринарные врачи ветеринарной станции по городскому округу Чехов контролируют ситуацию и продолжают проведение необходимого осмотра животных», – сказал Воскресенский.

Экспертизы пока не готовы, подчеркнул он.

Ранее в приюте «Лохматая душа» в городском округе Чехов произошло массовое отравление собак. Проверку данного инцидента организовала областная прокуратура. В результате инцидента скончались 14 собак, на лечении находятся 159 животных.