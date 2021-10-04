РИАМО - 4 окт. Министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина сообщила о жалобах на общественный транспорт в Люберцах на совещании губернатора Московской области с руководителями ведомств и главами городских округов, передает корреспондент РИАМО.

«Федералы по трассе М-5 «Урал» вышли на строительство путепровода, и работы по ремонту асфальта наложились на ремонт путепровода. Осталось всего одна полоса. И в Люберцах, и в Котельниках образовались огромные пробки. Было сорвано порядка 90 рейсов», — сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Она добавила, что совместно с федеральными органами власти ведомство занималось решением проблемы. В настоящее время было открыто 2 полосы для транспорта. Также был закрыт съезд, теперь скорость движения автобусов снизилась, но это помогло избежать пробок.

Также жители сообщали о проблемах с общественным транспортом в городе Озеры, на сегодня этот вопрос решен.

«Что касается Озер – это вина перевозчика. На линии работает 5 автобусов малого класса и 4 большого. И нет бы ему в часы пик выставить на линию автобусы большого класса, а получилось, наоборот, в часы пик были малого, а в обед большого», — уточнила Кротова.

Первый замминистра сообщила, что перевозчик провел перераспределение, сейчас от жителей жалоб не поступает.​