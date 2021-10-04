РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 окт. Провалы на тротуаре в поселке Нахабино подмосковного Красногорска устранили по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что на тротуаре в районе дома №63 по улице Красноармейской образовались ямы.

«Сотрудниками администрации Красногорска рассмотрено обращение по вопросу наличия провалов на тротуаре. Проведен осмотр. Факт наличия провалов на тротуаре подтвердился. Работы по устранению провалов на тротуаре по данному адресу выполнены», - сказала заместитель главы администрации окурга Елена Лобачева.

Она добавила также, что дополнительную информацию можно получить у ответственного лица муниципального центра управления регионом Евгения Владимирского по телефону: 8(913)737-50-92.