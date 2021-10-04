РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. С 27 сентября по 4 октября в полицию Люберец поступило порядка 1,8 тыс. обращений от горожан, сообщает пресс-служба администрации округа.

«За прошедшую неделю в дежурной части управления зарегистрировано 1,8 тыс. обращений от граждан. Возбуждено 36 уголовных дел, из них 32 раскрыто по горячим следам», - сказал начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» произошло 220 ДТП, пострадали два человека.

Личный состав управления вместе с администрацией муниципалитета готовится к проведению Всероссийской переписи населения.